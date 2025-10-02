Скидки
«Если наладит психологию, то может уезжать в Европу». Ещенко — о Максиме Глушенкове

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове. В нынешнем сезоне 26-летний игрок провёл 11 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

«Глушенков — талант. Я работал с ним ещё в «Спартаке». У него всё зависит от настроя. Если он морально готов к игре, то покажет результат. А если нет, то результата не будет. У него бывают взлёты и падения. Если Глушенков наладит психологию, то может уезжать в Европу. Качества у него есть, но всё дело в голове», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 12 млн.

