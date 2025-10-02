Талалаев — о разгроме «Акрона»: «Балтика» могла играть лучше, не доволен качеством игры
Поделиться
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном». Калининградцы одержали победу с разгромным счётом 3:0.
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Оффор – 33' 2:0 Гассама – 54' 3:0 Йенне – 90+4'
Удаления: нет / Попенков – 69'
«Фрагментарно мне понравилась игра. Были моменты, когда футболисты играли так, как мы запланировали. Но если брать в целом игру, я считаю, что мы могли играть лучше.
Качеством игры не удовлетворён, счёт мне понравился. Крупный счёт с такой неуступчивой командой, особенно после проигрыша в концовке матча с ЦСКА… Самое главное, что мы сделали правильные выводы из прошлого матча. Команда слышит, делает, и это не может не радовать тренерский штаб», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 октября 2025
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:14
-
15:11
-
15:10
-
14:58
-
14:50
-
14:44
-
14:39
-
14:30
-
14:29
-
14:26
-
14:15
-
13:56
-
13:55
-
13:43
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:14
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
12:47
-
12:38
-
12:35
-
12:34
-
12:30