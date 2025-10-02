Талалаев — о разгроме «Акрона»: «Балтика» могла играть лучше, не доволен качеством игры

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном». Калининградцы одержали победу с разгромным счётом 3:0.

«Фрагментарно мне понравилась игра. Были моменты, когда футболисты играли так, как мы запланировали. Но если брать в целом игру, я считаю, что мы могли играть лучше.

Качеством игры не удовлетворён, счёт мне понравился. Крупный счёт с такой неуступчивой командой, особенно после проигрыша в концовке матча с ЦСКА… Самое главное, что мы сделали правильные выводы из прошлого матча. Команда слышит, делает, и это не может не радовать тренерский штаб», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».