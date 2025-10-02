Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Талалаев — о разгроме «Акрона»: «Балтика» могла играть лучше, не доволен качеством игры

Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном». Калининградцы одержали победу с разгромным счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Оффор – 33'     2:0 Гассама – 54'     3:0 Йенне – 90+4'    
Удаления: нет / Попенков – 69'

«Фрагментарно мне понравилась игра. Были моменты, когда футболисты играли так, как мы запланировали. Но если брать в целом игру, я считаю, что мы могли играть лучше.

Качеством игры не удовлетворён, счёт мне понравился. Крупный счёт с такой неуступчивой командой, особенно после проигрыша в концовке матча с ЦСКА… Самое главное, что мы сделали правильные выводы из прошлого матча. Команда слышит, делает, и это не может не радовать тренерский штаб», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

