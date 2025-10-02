Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Футбол Новости

Стало известно, кто прокомментирует центральный матч 11-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»

Стало известно, кто прокомментирует центральный матч 11-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»
Комментарии

Георгий Черданцев и Роман Нагучев выступят комментаторами на центральном матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает телеграм-канал «Матч Премьер».

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Встреча между красно-белыми и армейцами состоится в ближайшее воскресенье, 5 октября, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30 мск.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко по результатам 10 проведённых встреч. На втором месте расположился «Локомотив» (20), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (20). «Спартак» (18) — пятый.

