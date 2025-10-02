Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Футбол Новости

Олег Терёхин: у «Динамо» ещё нет целостности, но игра команды стабилизируется

Олег Терёхин: у «Динамо» ещё нет целостности, но игра команды стабилизируется
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался об игре бело-голубых. Он считает, что в действиях команды ещё нет целостности, но в целом футбол «Динамо» стабилизируется. Минувшим летом команду возглавил Валерий Карпин.

«Пока у «Динамо» ещё нет целостности, но самое главное, что команда берёт очки в РПЛ. Я считаю, что игра стабилизируется, ведь у Валерия Георгиевича будет много времени зимой. Самое главное — набирать очки и быть ближе к тройке. Что касается предстоящего дерби с «Локомотивом», нет фаворита — все команды теряют очки и бьются», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

