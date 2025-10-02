Сёмин: для «Кайрата» матч с «Реалом» Мадрид — уже большой успех

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин считает, что для казахстанского «Кайрата» матч с мадридским «Реалом» стал большим успехом. Команды встречались в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» одержали победу со счётом 5:0.

«Была большая разница в классе и индивидуальном подборе игроков. Наверное, всё было закономерно в матче с «Реало». Но для «Кайрата» это уже большой успех и движение вперёд, чтобы реально видеть, куда идти дальше. Эти матчи, в которых соперники хоть и сильнее, очень полезны для «Кайрата», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.