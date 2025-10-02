Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Сёмин: для «Кайрата» матч с «Реалом» Мадрид — уже большой успех

Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин считает, что для казахстанского «Кайрата» матч с мадридским «Реалом» стал большим успехом. Команды встречались в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» одержали победу со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Была большая разница в классе и индивидуальном подборе игроков. Наверное, всё было закономерно в матче с «Реало». Но для «Кайрата» это уже большой успех и движение вперёд, чтобы реально видеть, куда идти дальше. Эти матчи, в которых соперники хоть и сильнее, очень полезны для «Кайрата», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

