Сёмин: для «Кайрата» матч с «Реалом» Мадрид — уже большой успех
Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин считает, что для казахстанского «Кайрата» матч с мадридским «Реалом» стал большим успехом. Команды встречались в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» одержали победу со счётом 5:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
«Была большая разница в классе и индивидуальном подборе игроков. Наверное, всё было закономерно в матче с «Реало». Но для «Кайрата» это уже большой успех и движение вперёд, чтобы реально видеть, куда идти дальше. Эти матчи, в которых соперники хоть и сильнее, очень полезны для «Кайрата», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
