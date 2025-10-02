Бубнов ответил на вопрос о шансах ЦСКА на чемпионство в случае приобретения форварда зимой

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос о шансах московского ПФК ЦСКА на чемпионство в случае подписания нового нападающего в зимнее трансферное окно.

— Если ЦСКА возьмёт зимой себе хорошего нападающего, станут чемпионами?

— Да, очень высокие шансы. Очень высокие будут. А вот без нападающих вопрос. Они могут просто не выдержать, вот эти пацаны молодые, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам 10 туров ПФК ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 10 матчей чемпионата России.