Совладельца московского «Торпедо» Леонида Соболева выпустили из СИЗО — источник

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев был выпущен из следственного изолятора, сообщает телеграм-канал Mash на спорте. 21 июня 2025 года Мещанский суд Москвы отправил функционера в СИЗО на два месяца.

Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе судей. По версии следствия, с марта по май 2025 года они предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» деньги в размере 1 млн рублей за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

Перед началом сезона-2025/2026 «Торпедо» было понижено до Лиги Pari.