Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин назвал полузащитника красно-белых Жедсона Фернандеша одним из главных лидеров команды. Жедсон присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно — 2025.

«Жедсон — очень качественный игрок, это было видно ещё по первым тренировкам. Я рад, что он приносит большую пользу команде и забивает важные мячи за «Спартак». Безусловно, он один из главных лидеров команды прямо сейчас», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

По итогам 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 18 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.