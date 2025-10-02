Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Зорин: Жедсон Фернандеш — один из главных лидеров команды

Игрок «Спартака» Зорин: Жедсон Фернандеш — один из главных лидеров команды
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин назвал полузащитника красно-белых Жедсона Фернандеша одним из главных лидеров команды. Жедсон присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно — 2025.

«Жедсон — очень качественный игрок, это было видно ещё по первым тренировкам. Я рад, что он приносит большую пользу команде и забивает важные мячи за «Спартак». Безусловно, он один из главных лидеров команды прямо сейчас», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

По итогам 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 18 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Стало известно, кто прокомментирует центральный матч 11-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android