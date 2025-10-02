Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Шикунов: пусть Станкович продолжает сидеть на трибуне для фарта и после дисквалификации

Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем дерби красно-белых с ЦСКА. Команды встретятся в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 5 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Все ждём дерби ЦСКА — «Спартак», будет потрясающий матч с голами и борьбой! Сейчас и ЦСКА находится в хорошем состоянии, и «Спартак» набрал ход, выиграв последние три матча. Шансы 50 на 50. Красно-белые выиграли три матча без Станковича, пусть продолжает сидеть на трибуне уже для фарта, даже когда закончится дисквалификация», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

