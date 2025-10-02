Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин: «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА, хотя армейцы стабильнее

Сёмин: «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА, хотя армейцы стабильнее
Комментарии

Бывший главный тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин поделился ожиданиями от центрального матча 11-го тура между московскими ЦСКА и «Спартаком». Встреча между красно-белыми и армейцами состоится в ближайшее воскресенье, 5 октября, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Думаю, как всегда, это будет очень эмоциональный и напряжённый матч. Победителя в таких играх очень сложно предсказать. Наверное, ЦСКА — более стабильный. Они идут на первом месте, но «Спартак» иной раз делает чудеса. Им помогают их эмоции. «Спартак» обладает хорошим составом для того, чтобы бороться за самые высокие места», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

