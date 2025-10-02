Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Лукин ответил, какие козыри есть у ЦСКА перед «Спартаком» в предстоящем дерби

Лукин ответил, какие козыри есть у ЦСКА перед «Спартаком» в предстоящем дерби
Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил, какие козыри имеет его команда перед «Спартаком» в предстоящем московском дерби. Команды встретятся в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
— Впереди встреча со «Спартаком». Какие козыри есть у ЦСКА перед командой Станковича?
— Козырь в том, что мы сейчас находимся на первом месте в чемпионате и показываем очень хороший футбол. Вы сами всё увидите, когда начнётся игра.

— Какая встреча со «Спартаком» для вас была самой запоминающейся?
 — Моё первое дерби, в котором я сыграл. Это был наш домашний матч, который завершился вничью, 0:0. Получилась интересная встреча. У меня были другие ощущения. Я прям кайфанул. Потом всю ночь не мог заснуть, — приводит слова Лукина «Евро-Футбол.Ру».

Футболист ЦСКА Лукин назвал любимых игроков в детстве и сейчас
