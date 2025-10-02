Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
22:00 Мск
Защитник ЦСКА Лукин: «Спартак» — хорошая команда, в ней много мастеров

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о предстоящем московском дерби со «Спартаком». Команды встретятся в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра пройдёт 5 октября на домашнем поле армейцев. Стартовый свисток арбитра — в 16:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
— Кто самый опасный футболист у «Спартака» сейчас?
— Никого не хотел бы выделять. Это хорошая команда, в которой много мастеров. У нас тоже клуб с такими же сильными футболистами, поэтому будет очень интересное дерби. Уверен, вся страна будет за ним следить у телеэкранов и на стадионе, — приводит слова Лукина «Евро-Футбол.Ру».

