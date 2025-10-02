Защитник ЦСКА Лукин: «Спартак» — хорошая команда, в ней много мастеров
Поделиться
Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о предстоящем московском дерби со «Спартаком». Команды встретятся в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра пройдёт 5 октября на домашнем поле армейцев. Стартовый свисток арбитра — в 16:30 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Кто самый опасный футболист у «Спартака» сейчас?
— Никого не хотел бы выделять. Это хорошая команда, в которой много мастеров. У нас тоже клуб с такими же сильными футболистами, поэтому будет очень интересное дерби. Уверен, вся страна будет за ним следить у телеэкранов и на стадионе, — приводит слова Лукина «Евро-Футбол.Ру».
Комментарии
- 2 октября 2025
-
16:12
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:14
-
15:11
-
15:10
-
14:58
-
14:50
-
14:44
-
14:39
-
14:30
-
14:29
-
14:26
-
14:15
-
13:56
-
13:55
-
13:43
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:14
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
12:47
-
12:38
-
12:35
-
12:34