Защитник ЦСКА Лукин: «Спартак» — хорошая команда, в ней много мастеров

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о предстоящем московском дерби со «Спартаком». Команды встретятся в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра пройдёт 5 октября на домашнем поле армейцев. Стартовый свисток арбитра — в 16:30 по московскому времени.

— Кто самый опасный футболист у «Спартака» сейчас?

— Никого не хотел бы выделять. Это хорошая команда, в которой много мастеров. У нас тоже клуб с такими же сильными футболистами, поэтому будет очень интересное дерби. Уверен, вся страна будет за ним следить у телеэкранов и на стадионе, — приводит слова Лукина «Евро-Футбол.Ру».