Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
В Федерации футбола США прокомментировали информацию о матче со сборной России

В Федерации футбола США прокомментировали информацию о матче со сборной России
Вице-президент Федерации футбола США Синтия Мартинес опровергла информацию насчёт переговоров о матче со сборной России. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что федерация ведёт переговоры с коллегами из Соединённых Штатов Америки.

«Мы не обсуждаем с Россией никакие игры главных команд», — приводит слова Мартинес «РИА Новости».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией.

