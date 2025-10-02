В Федерации футбола США прокомментировали информацию о матче со сборной России

Вице-президент Федерации футбола США Синтия Мартинес опровергла информацию насчёт переговоров о матче со сборной России. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что федерация ведёт переговоры с коллегами из Соединённых Штатов Америки.

«Мы не обсуждаем с Россией никакие игры главных команд», — приводит слова Мартинес «РИА Новости».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией.