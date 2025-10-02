«Как дома». Кассьерра поделился впечатлениями от жизни в России

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от жизни в России. Футболист заявил, что чувствует себя в стране как дома. Колумбиец и его семья полностью счастливы в Санкт-Петербурге.

«Скоро будет пять лет, как я переехал в Россию. И с самого начала в этой стране ощущаю себя как дома. Сначала я жил в Сочи, а уже продолжительное время с большим комфортом живу в Санкт-Петербурге. Моя семья счастлива здесь, для нас очень важно, что мы чувствуем себя в безопасности.

Нам комфортно жить в таком красивом городе. Здесь приятно жить, гулять, куда-то выбираться. Конечно, когда ты как мужчина понимаешь, что твои близкие чувствуют себя комфортно, ты счастлив, испытываешь особые чувства к месту, где живёшь», — приводит слова Кассьерры Metaratings.