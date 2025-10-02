Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как дома». Кассьерра поделился впечатлениями от жизни в России

«Как дома». Кассьерра поделился впечатлениями от жизни в России
Комментарии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от жизни в России. Футболист заявил, что чувствует себя в стране как дома. Колумбиец и его семья полностью счастливы в Санкт-Петербурге.

«Скоро будет пять лет, как я переехал в Россию. И с самого начала в этой стране ощущаю себя как дома. Сначала я жил в Сочи, а уже продолжительное время с большим комфортом живу в Санкт-Петербурге. Моя семья счастлива здесь, для нас очень важно, что мы чувствуем себя в безопасности.

Нам комфортно жить в таком красивом городе. Здесь приятно жить, гулять, куда-то выбираться. Конечно, когда ты как мужчина понимаешь, что твои близкие чувствуют себя комфортно, ты счастлив, испытываешь особые чувства к месту, где живёшь», — приводит слова Кассьерры Metaratings.

Материалы по теме
Сергей Ташуев объяснил разницу между форвардами «Зенита» Кассьеррой и Соболевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android