Сёмин: Глушенков — молодец, принял критику и показывает игру, которую ждали

Известный отечественный специалист Юрий Сёмин высказался о прогрессе полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Тренер отметил, что игрок сине-бело-голубых хорошо справился с критикой.

«Глушенков — молодец, в его адрес было много критики, так как от него ждут большего. Сейчас он показывает игру, которую ждали. Многое зависит от него самого, от его характера и подготовки к матчу. На мой взгляд, он эту критику хорошо принял. Сейчас мы как раз видим того Глушенкова, которого хотели видеть», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Глушенков сыграл восемь матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.