Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
«Меня взяли, чтобы я забивал голы». Алеррандро ответил на критику болельщиков ЦСКА

Комментарии

Бразильский нападающий московского ЦСКА Алеррандро ответил на критику со стороны болельщиков армейцев насчёт своей низкой результативности. В 12 матчах нынешнего сезона 25-летний бразилец забил только один гол, суммарно отыграв 520 минут.

— Многие болельщики критикуют тебя за отсутствие голов. Как ты это переживаешь?
— Нормально. Меня взяли, чтобы я забивал голы. Поэтому, когда у меня не получается забивать, критика есть. Я работаю над этим, чтобы совершенствоваться и забивать больше, — приводит слова Алеррандро Sport24.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 21 очков по результатам 10 проведённых встреч.

