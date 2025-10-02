Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кассьерра: «Зенит» находится в таблице РПЛ не там, где заслуживает

Кассьерра: «Зенит» находится в таблице РПЛ не там, где заслуживает
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о турнирном положении сине-бело-голубых. Сейчас петербургский клуб занимает четвёртое место в таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков за 10 туров.

— «Зенит» тяжело начал чемпионат и только после 10 туров поднялся на четвёртое место. Считаешь ли ты неудачным старт нынешнего сезона?
— Четвёртое место — это не то, на что мы рассчитывали. «Зенит» всегда хочет быть первым, и сейчас мы находимся не там, где заслуживаем, как мне кажется. Ряд очков в прошедших матчах мы подарили. До победы над «Краснодаром» не могли выиграть на выезде. Очень надеюсь, что этот успех в Краснодаре сломал не самую положительную тенденцию. Надеюсь, это поворотный момент к последующим успехам и мы в ближайшее время исправим турнирное положение. Вернёмся на то место, где привыкли быть, — приводит слова Кассьерры Metaratings.

Материалы по теме
«Как дома». Кассьерра поделился впечатлениями от жизни в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android