Кассьерра: «Зенит» находится в таблице РПЛ не там, где заслуживает

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о турнирном положении сине-бело-голубых. Сейчас петербургский клуб занимает четвёртое место в таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков за 10 туров.

— «Зенит» тяжело начал чемпионат и только после 10 туров поднялся на четвёртое место. Считаешь ли ты неудачным старт нынешнего сезона?

— Четвёртое место — это не то, на что мы рассчитывали. «Зенит» всегда хочет быть первым, и сейчас мы находимся не там, где заслуживаем, как мне кажется. Ряд очков в прошедших матчах мы подарили. До победы над «Краснодаром» не могли выиграть на выезде. Очень надеюсь, что этот успех в Краснодаре сломал не самую положительную тенденцию. Надеюсь, это поворотный момент к последующим успехам и мы в ближайшее время исправим турнирное положение. Вернёмся на то место, где привыкли быть, — приводит слова Кассьерры Metaratings.