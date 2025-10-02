Скидки
«Динамо» Мх — «Ростов»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 2 октября, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» Махачкала возглавляет группу С, набрав 11 очков по результатам четырёх проведённых встреч. «Ростов» (3) — четвёртый.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти московская команда победила соперника со счётом 4:3.

Календарь матчей Кубка России
Турнирные таблицы Кубка России
Топ-матчи четверга: «Динамо» — «Трактор» в КХЛ, Лига Европы по футболу и баскетбол
