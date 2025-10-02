Андрей Кобелев: РПЛ стала намного интереснее — за чемпионство борются шесть команд

Бывший футболист сборной России Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге. Он констатировал, что чемпионат России стал интереснее, ведь теперь за титул борются пять-шесть клубов.

«Команда, которая находится на первом месте, всё время испытывает давление. Конечно, ЦСКА придётся постараться выигрывать каждый матч, тем более впереди дерби со «Спартаком». Насколько я понимаю, наш чемпионат стал намного интереснее — за чемпионство борются пять-шесть команд. Для меня это лучше, а для клубов, которые хотят выиграть РПЛ, — хуже», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.