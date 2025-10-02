Скидки
«Кто не теряет очки с аутсайдерами, тот и становится чемпионом». Ещенко — о «Спартаке»

Аудио-версия:
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о последних результатах красно-белых в рамках Мир РПЛ. После 10 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. В пяти последних турах красно-белые одержали четыре победы.

— «Спартак» показывает отличные результаты, когда Станкович сидит на трибуне. Может, лучше команде и дальше продолжить так играть?
— Команда должна уметь играть без тренера. На поле ведь выходят футболисты. Игроки у «Спартака» классные, но в начале сезона они не показывали результат. В футболистах «Спартака» проснулось самоуважение. Вот они и перестали терять очки в матчах с аутсайдерами. А кто не теряет очки с аутсайдерами, тот и становится чемпионом, — приводит слова Ещенко Metaratings.

Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар». После 10 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набравший 21 очко.

