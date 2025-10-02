Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ с «Акроном»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в эту субботу, 4 октября. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена».

— Вопрос об «Акроне». Что вы думаете о предстоящем сопернике?

— Думаю, что, несмотря на серию «Акрона», все матчи проходят достаточно напряжённо. И в кубковой встрече провели большую ротацию и мы, и они — семь-восемь человек, которые не принимали участия в кубковой игре. С этой точки зрения думаю, что команды максимально готовы к матчу чемпионата, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего ЦСКА на два очка.