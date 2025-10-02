Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рамуш отреагировал на слова Педри, сказавшего про месть «ПСЖ» перед матчем ЛЧ

Рамуш отреагировал на слова Педри, сказавшего про месть «ПСЖ» перед матчем ЛЧ
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш прокомментировал слова полузащитника «Барселоны» Педри, который перед очным матчем команд во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2) сказал, что сине-гранатовые хотят отомстить парижскому клубу после вылета из четвертьфинала соревнования в минувшем году.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

«Мы победители Лиги чемпионов, не могу сказать большего. Если ты лучший, то должен показать это на поле, а не говорить», — приводит слова Рамуша RMC Sport.

В следующем туре соревнования «ПСЖ» встретится с «Байером». Игра состоится 21 октября. В свою очередь, «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» (21 октября).

Материалы по теме
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике во второй раз за пять матчей обыграл «Барселону»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android