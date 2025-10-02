Рамуш отреагировал на слова Педри, сказавшего про месть «ПСЖ» перед матчем ЛЧ
Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш прокомментировал слова полузащитника «Барселоны» Педри, который перед очным матчем команд во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2) сказал, что сине-гранатовые хотят отомстить парижскому клубу после вылета из четвертьфинала соревнования в минувшем году.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19' 1:1 Маюлу – 38' 1:2 Рамуш – 90'
«Мы победители Лиги чемпионов, не могу сказать большего. Если ты лучший, то должен показать это на поле, а не говорить», — приводит слова Рамуша RMC Sport.
В следующем туре соревнования «ПСЖ» встретится с «Байером». Игра состоится 21 октября. В свою очередь, «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» (21 октября).
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
