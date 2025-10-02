Юрий Сёмин дал совет «Спартаку» перед дерби с ЦСКА

Бывший главный тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин дал совет московскому «Спартаку» перед центральным матчем 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА. Встреча между спартаковцами и армейцами состоится в ближайшее воскресенье, 5 октября, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30 мск.

«Спартаку» нужно направить свою эмоциональность на игру. Если направят её и сконцентрируются на футболе — а не на судьях, соперниках или несправедливости, которую они видят, — тогда у них всё получится. Не смогут? Тогда одна игра будет хорошей, другая — не очень.

У «Спартака» должна быть определённая стабильность. Клуб очень сильный финансово, у него громадное количество болельщиков, которые поддерживают команду в любой ситуации. У клуба много своих козырей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.