Соболев — о матче «Зенита» с «Акроном»: всё зависит от нас, и мы не смотрим на соперника

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, как он оценивает «Акрон» перед очной встречей команд в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, которая состоится в субботу, 4 октября.

«Акрон» — боевая команда, которая бьётся в каждой игре. Но всё зависит от нас, и мы не смотрим на соперника — мы смотрим на себя и стараемся побеждать в каждом матче», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Матч между командами пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 13 встречах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

