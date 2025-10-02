Кобелев: Талалаев выжимает из «Балтики» максимум, но когда-то произойдёт сбой

Бывший футболист сборной России Андрей Кобелев высказался о выступлении калининградской «Балтики» в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда Андрея Талалаева после 10 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

«Талалаев выжимает максимум из футболистов «Балтики» за счёт организации игры и мощного физического состояния. Но на протяжении всего сезона невозможно играть только за счёт борьбы, физического состояния и организации игры — когда-то произойдёт сбой. По уровню игроков «Балтика» будет в середине турнирной таблицы РПЛ. Однако это не исключает хорошей игры в первой трети чемпионата и заслуги тренерского штаба команды», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.