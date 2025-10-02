Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
«МЮ» может побороться с «Тоттенхэмом» за полузащитника из АПЛ — Caught Offside

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» включил в список трансферных целей полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, интерес к 21-летнему футболисту также проявляет «Тоттенхэм». Подчёркивается: наиболее вероятно, что манкунианцы могут предпринять попытку подписать Ярмолюка летом 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник «Брентфорда» принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

