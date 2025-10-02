Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Во вторник, 30 сентября, Мбаппе оформил хет-трик в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с казахстанским «Кайратом» (5:0).
В борьбе за награду Мбаппе опередил форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, Йенса Петтера Хёуге из «Будё-Глимт» и Расмуса Хойлунда из «Наполи».
На данный момент Мбаппе провёл девять матчей за клуб в текущем сезоне, отметившись 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.
Килиан на данный момент возглавляет список бомбардиров этого розыгрыша Лиги чемпионов, имея в своём активе пять голов. По четыре мяча у Гарри Кейна, Майкла Олисе (оба – «Бавария»), а также у Жонатана Буркардта («Айнтрахт»).
