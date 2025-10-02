Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Во вторник, 30 сентября, Мбаппе оформил хет-трик в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с казахстанским «Кайратом» (5:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

В борьбе за награду Мбаппе опередил форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, Йенса Петтера Хёуге из «Будё-Глимт» и Расмуса Хойлунда из «Наполи».

На данный момент Мбаппе провёл девять матчей за клуб в текущем сезоне, отметившись 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Килиан на данный момент возглавляет список бомбардиров этого розыгрыша Лиги чемпионов, имея в своём активе пять голов. По четыре мяча у Гарри Кейна, Майкла Олисе (оба – «Бавария»), а также у Жонатана Буркардта («Айнтрахт»).

Материалы по теме
5:0! «Реал» разнёс «Кайрат» в историческом матче для Казахстана
5:0! «Реал» разнёс «Кайрат» в историческом матче для Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android