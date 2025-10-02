«Мы разочарованы и злы из-за гола в конце». Тудор — о матче «Ювентуса» с «Вильярреалом»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал итоги матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом». Встреча завершилась со счётом 2:2, туринцы упустили победу из-за гола защитника хозяев поля Ренату Вейги на 90-й минуте.

«Мы разочарованы и злы из-за гола в конце, потому что нельзя пропускать такие голы с углового в последние секунды матча. Нас было много в штрафной площади. Мы активно атаковали во втором тайме и отлично сравняли счёт, а «Вильярреал» в первом тайме действовал лучше. С ними сложно играть. Консейсау, выйдя на поле, оказал решающее влияние. Мы воспользуемся этим моментом и будем двигаться дальше. Когда пропускаешь гол на последней минуте, всегда есть место сожалению и гневу», — приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».