Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы разочарованы и злы из-за гола в конце». Тудор — о матче «Ювентуса» с «Вильярреалом»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал итоги матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом». Встреча завершилась со счётом 2:2, туринцы упустили победу из-за гола защитника хозяев поля Ренату Вейги на 90-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Микаутадзе – 18'     1:1 Гатти – 49'     1:2 Консейсау – 56'     2:2 Вейга – 90'    

«Мы разочарованы и злы из-за гола в конце, потому что нельзя пропускать такие голы с углового в последние секунды матча. Нас было много в штрафной площади. Мы активно атаковали во втором тайме и отлично сравняли счёт, а «Вильярреал» в первом тайме действовал лучше. С ними сложно играть. Консейсау, выйдя на поле, оказал решающее влияние. Мы воспользуемся этим моментом и будем двигаться дальше. Когда пропускаешь гол на последней минуте, всегда есть место сожалению и гневу», — приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».

