Главная Футбол Новости

Соболев ответил, насколько тяжело «Зениту» проводить две подряд выездные игры за пять дней

Соболев ответил, насколько тяжело «Зениту» проводить две подряд выездные игры за пять дней
Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, насколько тяжело проводить два подряд выездных матча за пять дней, а также, в каком эмоциональном и физическом состоянии команда подходит к грядущей игре.

«То, что тяжело два подряд выездных матча… Не сказал бы, что это тяжело. Мы все к этому привыкли. По эмоциональному состоянию, думаю, всё отлично, мы побеждаем. Нужно побеждать дальше. По физическому состоянию я считаю, что тоже всё хорошо», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

30 сентября сине-бело-голубые сыграли на выезде с «Рубином» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 4 октября санкт-петербургский клуб в Самаре встретится с «Акроном» в игре 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Соболев — о матче «Зенита» с «Акроном»: всё зависит от нас, и мы не смотрим на соперника

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

