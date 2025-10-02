Соболев ответил, насколько тяжело «Зениту» проводить две подряд выездные игры за пять дней

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, насколько тяжело проводить два подряд выездных матча за пять дней, а также, в каком эмоциональном и физическом состоянии команда подходит к грядущей игре.

«То, что тяжело два подряд выездных матча… Не сказал бы, что это тяжело. Мы все к этому привыкли. По эмоциональному состоянию, думаю, всё отлично, мы побеждаем. Нужно побеждать дальше. По физическому состоянию я считаю, что тоже всё хорошо», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

30 сентября сине-бело-голубые сыграли на выезде с «Рубином» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 4 октября санкт-петербургский клуб в Самаре встретится с «Акроном» в игре 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: