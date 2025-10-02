«Факел» объявил об уходе тренера Валерия Климова

Тренер Валерий Климов покинул воронежский «Факел», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Валерий Александрович, спасибо за вашу работу, за профессионализм и вклад в развитие команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Климову (на фото слева) 51 год, он работал в «Факеле» в сезоне-2022/2023, затем перешёл в «Локомотив», а с 2024 года вернулся в воронежский клуб. Ранее «Факел» объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера, вместо него команду возглавил Олег Василенко.

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 24 очка за 12 матчей. На первой строчке располагается костромской «Спартак» (27).