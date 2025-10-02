Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Дивеев: Роша пригласил меня в Эмираты, накроет стол. Я приеду, тем более бесплатно

Дивеев: Роша пригласил меня в Эмираты, накроет стол. Я приеду, тем более бесплатно
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что бывший футболист красно-синих Виллиан Роша пригласил его в ОАЭ. 12 августа армейцы сообщили, что бразилец покидает московский клуб и продолжит карьеру в «Аль-Джазире».

«Когда Роша уезжал, он сказал мне: «Приезжай, я жду тебя в Эмиратах. Накрою стол». Конечно, я приеду. Раз он приглашает, почему бы и нет. Тем более бесплатно!» — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Роша выступал в составе ЦСКА с 2022 года. За этот период защитник принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами.

