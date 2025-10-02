Два футболиста и Станкович пропустят 11-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Защитник «Балтики» Кевин Андраде и нападающий «Сочи» Мартин Крамарич не сыграют в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций. Напомним, Крамарич также пропустил 10-й тур соревнования. Игрок был отстранён за оскорбление ассистента судьи после встречи с московским ЦСКА (1:3) в 9-м туре РПЛ. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Кроме того, продолжает оставаться дисквалифицированным главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Сербский специалист был отстранён на месяц (до 19 октября) во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

