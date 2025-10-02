Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-капитан сборной Уругвая объяснил, почему Луис Суарес кусает футболистов на поле

Экс-капитан сборной Уругвая объяснил, почему Луис Суарес кусает футболистов на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано ответил на вопрос, почему нападающий Луис Суарес несколько раз попадал в ситуации на поле, когда кусал футболистов команды соперника.

— Почему Луис Суарес постоянно кусает людей?
— Я думаю, что эту тему слишком раздули. На поле мы все находимся в пылу борьбы. Игроки творят многое. Особенно так привыкли играть в Латинской Америке. Может, и в России тоже, кстати. В Европе к такому не привыкли. А вот в Латинской Америке футболисты очень часто провоцируют друг друга. Провоцируют как физически, так и используя психологические приёмы. И эти укусы то же самое, что и оттолкнуть соперника, например, схватить его. Для нас это ровно то же самое. И нет в таких укусах соперника никакой драмы. Я тоже кусался на поле. И других ребят знаю, которые тоже так делали. Но так как Луис Суарес звезда и большой игрок, то все камеры и всё внимание направлены на него. Поэтому так и получается. Если я так сделаю, то, скорее всего, мне ничего не будет. Этого никто не заметит. Однако в его случае всё по-другому. Для меня это не более чем провокация, — сказал Диего Лугано в программе DASH в Okko.

Материалы по теме
Дубль Суареса не помог «Интер Майами» уйти от результативного поражения в матче с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android