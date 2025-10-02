«Он возглавляет список чокнутых. Невероятный персонаж». Лугано — о президенте «Фенербахче»

Бывший капитан сборной Уругвая и «Фенербахче» Диего Лугано высказался об экс-президенте турецкого клуба Азизе Йылдырыме, который управлял клубом с 1998 по 2018 год.

— Турецкая лига известна тем, что клубы постоянно меняют тренеров. Очень часто. За год в Турции главный тренер может смениться три-пять, раз и это нормально. Как вы себя чувствовали, будучи игроком, зная, что в любой момент в клуб может прийти новый специалист?

— Большая страсть и желание вредят организации. В Турции люди часто принимают важные решения на эмоциях, действуя нерационально, и я думаю, что это одна из главных проблем, из-за которых турецкий футбол не растёт. Он просто застрял на одном уровне из-за того, что людьми руководят эмоции, а не рассудок. Этот дефект в турецком футболе я давно заметил, это культурная особенность, особенность страны. Эту проблему не решить ни мне, ни вам. Это причина, по которой турецкая лига не развивается так, как могла бы. Из-за большой текучки тренеров, да и с игроками часто обращаются не лучшим образом. Если эти эмоции затмевают разум, всегда тяжело изменить ситуацию в лучшую сторону.

— Можно сказать, что турецкие люди в целом, не только фанаты и игроки, но также тренеры и президенты клубов, они все повёрнуты на футболе?

— Да, у меня большой опыт общения с такими людьми. Например, президент «Фенербахче». Он вообще возглавляет для меня список этих чокнутых. Он что-то с чем-то — невероятный персонаж. У меня с ним столько анекдотов связано, столько историй, что можно книгу написать. Так что да, люди, которые работают в турецком футболе, особенные, очень эмоциональные. Но часто, если честно, не очень профессиональные, и им точно есть куда расти. В футбол в Турции вкладывают сумасшедшие деньги, есть хорошие клубы, однако они не могут достичь высокого уровня из-за таких вот проблем, как, например, отношения с руководством, — сказал Диего Лугано в программе DASH в Okko.