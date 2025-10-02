Скидки
Главная Футбол Новости

Винисиус, Гави, Араухо — самые подешевевшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Винисиус, Гави, Араухо — самые подешевевшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

Известный веб-сайт Transfermarkt провёл промежуточное обновление стоимостей футболистов испанской Ла Лиги. Самыми подешевевшими игроками стали нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и полузащитник «Барселоны» Гави. Оба футболиста подешевели на € 20 млн. Следом за ними расположился центральный защитник сине-гранатовых Рональд Араухо, потерявший в стоимости € 15 млн.

Топ-10 самых подешевевших футболистов по версии Transfermarkt:

  1. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 150 млн (- € 20 млн).
  2. Гави («Барселона») — € 40 млн (- € 20 млн).
  3. Рональд Араухо («Барселона») — € 35 млн (- € 15 млн).
  4. Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — € 80 млн (- € 10 млн).
  5. Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид) — € 50 млн (- € 10 млн).
  6. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»/«Барселона») — € 40 млн (- € 10 млн).
  7. Рауль Асенсио («Реал» Мадрид) — € 30 млн (- € 10 млн).
  8. Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») — € 30 млн (- € 10 млн).
  9. Эдер Милитао («Реал» Мадрид) — € 30 млн (- € 10 млн).
  10. Лукас Бельтран («Валенсия») — € 10 млн (- € 8 млн).
Самый дорогой трансфер в истории футбола:

