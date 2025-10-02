Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
«Зенит» объявил о продлении контракта с Мантуаном до 2030 года

«Зенит» объявил о продлении контракта с Мантуаном до 2030 года
«Зенит» в телеграм-канале объявил о продлении контракта с крайним нападающим Густаво Мантуаном до 2030 года. Предыдущее трудовое соглашение с 24-летним футболистом было рассчитано до лета 2027 года.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Бразильский игрок выступает в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период Мантуан принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

В составе «Зенита» Мантуан дважды выигрывал Мир Российскую Премьер-Лигу, два раза побеждал в Суперкубке России, а также брал Фонбет Кубок России.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

