Главная Футбол Новости

Сёмин: Осинькин может исправить ситуацию в «Сочи» и вывести команду из зоны вылета

Сёмин: Осинькин может исправить ситуацию в «Сочи» и вывести команду из зоны вылета
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин рассказал, сможет ли наставник «Сочи» Игорь Осинькин помочь команде избежать вылета из Российской Премьер-Лиги. Команда из одноимённого города замыкает турнирную таблицу, набрав два очка за 10 туров чемпионата.

«Осинькин — опытный человек. Он когда-то приходил в «Крылья Советов», которые были не на высоких местах, а находились в самом низу. Надеемся, что он исправит ситуацию.

Хотелось бы, чтобы такая команда, как «Сочи», закрепилась в высшей лиге. У них хороший климат в городе и прекрасный стадион. Уровень игры никак у них не стабилизируется. На мой взгляд, предыдущий тренер Морено, который долго работал, не делал никакого движения вперёд», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

