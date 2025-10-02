Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Владелец «Кайрата» ответил, помог бы Дзюба команде в Лиге чемпионов

Комментарии

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев ответил на вопрос, помог бы нападающий Артём Дзюба клубу в Лиге чемпионов. Ранее СМИ сообщали, что «Кайрат» планировал подписать форварда под игру в еврокубках.

— Вы правда верите в выход в плей-офф, как об этом рассказывали перед матчем в интервью Андрею Аршавину?
— Да, я верю. В футболе всё возможно. Мы понимаем, что конкуренция невероятная, но именно вера и поддержка болельщиков делают невозможное возможным.

— Кстати, как прошла встреча с Аршавиным? О чём удалось пообщаться?
— Очень тепло. Андрей всегда прямо говорит о футболе, о сильных и слабых сторонах команд. Обсуждали перспективы, его опыт очень ценен для нас. Улетая, пожелал нам удачи в других матчах.

— В начале года вы рассказали, что хотели подписать Дзюбу с прицелом на ЛЧ. Как вы думаете, он бы вам помог?
— Футбол не знает сослагательного наклонения. У нас есть те ребята, которые заслуженно играют в «Кайрате», и я горжусь ими. Они доказали, что могут бороться даже против самых звёздных соперников, — приводит слова Боранбаева «Спорт-экспресс».

