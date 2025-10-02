Инфантино высказался о возможном отстранении Израиля из-за конфликта с Палестиной

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, комментируя конфликт Израиля и Палестины, заявил, что футбол не может решать геополитические проблемы, а должен объединять страны.

«ФИФА стремится использовать силу футбола, чтобы объединять людей в разобщённом мире. Наши мысли – с теми, кто страдает в многочисленных конфликтах, происходящих сегодня по всему миру. И самое важное послание, которое футбол может передать сейчас – это послание мира и единства.

ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол по всему миру, опираясь на его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности», – приводит слова Инфантино сайт ФИФА.

Ранее стало известно, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над тем, чтобы «как можно скорее» созвать заседание исполнительного комитета, на котором планируется принять решение о приостановке членства Израиля. Высокопоставленные чиновники выступают в поддержку этой меры.