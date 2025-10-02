«По-хорошему ему завидую». Тороп — об игре 18-летнего вратаря «Кайрата» в Лиге чемпионов

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о матче общего этапа Лиги чемпионов между казахстанским «Кайратом» и мадридским «Реалом» (0:5).

«Классная история. «Кайрату» и Егору Сорокину желаю только удачи. Наверное, больше вратаря можно отметить — 18 лет. И по-хорошему ему завидую, желаю только всего самого наилучшего. Дай бог, чтобы они и дальше продвинулись как можно больше», — приводит слова Торопа «Советский спорт».

В 3-м туре общего этапа ЛЧ команда Рафаэля Уразбахтина сыграет дома с «Пафосом». Встреча состоится 21 октября.

Затем «Кайрат» сразится с «Интером» (в гостях), «Копенгагеном» (в гостях), «Олимпиакосом» (дома), «Брюгге» (дома) и «Арсеналом» (в гостях).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ».