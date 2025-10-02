«Наконец-то, давно пора». Экс-игрок «Милана» и «Интера» Вьери — о сносе «Сан-Сиро»

Бывший итальянский нападающий «Милана» и «Интера» Кристиан Вьери высказался о сносе стадиона миланских клубов «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)».

– Наконец-то, давно пора. Теперь у нас будет новый, современный стадион, которого заслуживает Милан. Они (компания Foster + Partners, которая займётся строительством новой арены миланцев. – Прим. «Чемпионата») снесли «Уэмбли», чтобы построить более современный объект, лучше отвечающий потребностям футбола и современного общества. Мы тоже можем прекрасно с этим справиться, не впадая в постоянное отчаяние. А потом удивляемся, почему мы отстаём.

– А воспоминания? Вы написали здесь важные страницы.

– Безусловно, да, и они остаются, как и множество воспоминаний. Но можете ли вы представить, что мы не сможем принять чемпионат Европы или финал Лиги чемпионов из-за отсутствия современного стадиона? Это неприемлемо, и, честно говоря, я не думаю, что это кому-либо выгодно, – приводит слова Вьери La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Милан» и «Интер» выкупили стадион у городских властей и собираются снести его, чтобы воздвигнуть более совершенную арену. Реконструкция спортивного объекта, построенного в 1926 году, считается непрактичной из-за технических проблем. Начало строительства нового стадиона ожидается в 2027 году, а завершение работ — в 2031-м.