Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Абсолютно всё». Мантуан ответил, что для него значит «Зенит»

«Абсолютно всё». Мантуан ответил, что для него значит «Зенит»
Аудио-версия:
Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан ответил, какие чувства испытывает после продления контракта с клубом до конца сезона-2029/2030.

— Я очень счастлив, что это произошло! Этот потрясающий клуб лучшим образом принял меня и мою семью, и я надеюсь, что продолжу своим вкладом в общие успехи благодарить «Зенит» и его болельщиков за оказанное мне доверие. Буду делать это, как и всегда, с максимально возможными усилиями и рвением.

— В вашей профессиональной карьере лишь два клуба — «Коринтианс» и «Зенит». С первым всё ясно, это клуб вашего детства. А что для вас значит «Зенит»?
— На сегодняшний момент «Зенит» значит для меня абсолютно всё. Клуб, который открыл для меня двери в европейский футбол, дал возможность мне и моим близким почувствовать себя как дома с первого же дня. Болельщики здесь приняли меня как родного и на протяжении всех этих лет поддерживали и помогали. Поэтому «Зенит» будет иметь для меня важнейшее значение не только сейчас, но вообще всю мою жизнь! — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Бразильский игрок выступает в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период Мантуан принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

«Зенит» объявил о продлении контракта с Мантуаном до 2030 года

Самые титулованные футбольные клубы России:

