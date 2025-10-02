Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Ростов: стартовые составы команд на матч 5-го тура Пути РПЛ Кубка России 2025/2026, 2 октября 2025

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Комментарии

Сегодня, 2 октября, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча. Команды назвали стартовые составы.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Т. Магомедов (вратарь), Аззи, Табидзе, Аларкон, Ахмедов, Шихалиев, Джабраилов, Гаджиев, Р. Магомедов, Миро, Сердеров (капитан).

«Ростов»: Одоевский (вратарь), Прохин, Семенчук, Жбанов, Игнатов, Чистяков, Лангович, Байрамян (капитан), Шанталий, Комаров, Голенков.

«Динамо» Махачкала возглавляет группу С, набрав 11 очков по результатам четырёх проведённых встреч. «Ростов» (3) — четвёртый.

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти московская команда одолела соперника со счётом 4:3.

