Андрей Кобелев: игра с ЦСКА покажет настрой и положение дел в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Андрей Кобелев высказался перед центральным матчем 11-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча между красно-белыми и армейцами состоится в ближайшее воскресенье, 5 октября, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30 мск.

«Спартак» выиграл те матчи, которые должен был выиграть. А игра с ЦСКА покажет настрой и положение дел в «Спартаке» на данный момент. Мы всё время и после каждого тура хотим делать глубоко идущие выводы, но прошла всего одна треть чемпионата — впереди 20 встреч. На сегодняшний день ни у какой команды нет игры, определяющей расстановку в борьбе за чемпионство», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 10 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. ЦСКА лидирует в чемпионате, набрав 21 очко.