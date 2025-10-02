Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Кобелев: игра с ЦСКА покажет настрой и положение дел в «Спартаке»

Андрей Кобелев: игра с ЦСКА покажет настрой и положение дел в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Кобелев высказался перед центральным матчем 11-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча между красно-белыми и армейцами состоится в ближайшее воскресенье, 5 октября, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» выиграл те матчи, которые должен был выиграть. А игра с ЦСКА покажет настрой и положение дел в «Спартаке» на данный момент. Мы всё время и после каждого тура хотим делать глубоко идущие выводы, но прошла всего одна треть чемпионата — впереди 20 встреч. На сегодняшний день ни у какой команды нет игры, определяющей расстановку в борьбе за чемпионство», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 10 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. ЦСКА лидирует в чемпионате, набрав 21 очко.

Материалы по теме
Главные цифры 10 туров РПЛ — у клубов и игроков. В чём ЦСКА, «Спартак» и другие — лучшие?
Главные цифры 10 туров РПЛ — у клубов и игроков. В чём ЦСКА, «Спартак» и другие — лучшие?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android