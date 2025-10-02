Мантуан обратился к болельщикам после продления контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан поблагодарил болельщиков сине-бело-голубых за доверие и поддержку после продления контракта с санкт-петербургским клубом до конца сезона-2029/2030.

— Несколько слов для поклонников «Зенита», которых сегодняшняя новость, безусловно, обрадует.

— У меня есть лишь слова бесконечной благодарности за доверие и поддержку. Поверьте, Густаво Мантуан обещает вам, что он будет, как и прежде, выкладываться на максимум в каждом матче и отдавать на поле жизнь за вас и за «Зенит». С горящими глазами и горящим сердцем! Вы можете рассчитывать на меня — я сделаю всё, чтобы вместе мы отпраздновали ещё множество побед, — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Бразильский игрок выступает в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период Мантуан принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

В составе «Зенита» Мантуан дважды выигрывал Мир Российскую Премьер-Лигу, два раза побеждал в Суперкубке России, а также брал Фонбет Кубок России.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: