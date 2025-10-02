Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров ФК «Динамо»

Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского «Динамо», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Дмитрий Александрович Гафин принял решение покинуть пост председателя совета директоров ФК «Динамо» Москва.

Благодарим Дмитрия Александровича за работу, проделанную в «Динамо» с 2019 года, и желаем дальнейших успехов», — говорится в сообщении.

Гафину 47 лет. Он стал председателем совета директоров в январе 2024 года, сменив Юрия Соловьёва. Ранее он был членом совета директоров и советником председателя совета директоров.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ московское «Динамо» под руководством тренера Валерия Карпина после 10 туров занимает седьмое место, набрав 15 очков.