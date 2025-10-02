Скидки
Главная Футбол Новости

Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров ФК «Динамо»

Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров ФК «Динамо»
Комментарии

Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского «Динамо», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Дмитрий Александрович Гафин принял решение покинуть пост председателя совета директоров ФК «Динамо» Москва.

Благодарим Дмитрия Александровича за работу, проделанную в «Динамо» с 2019 года, и желаем дальнейших успехов», — говорится в сообщении.

Гафину 47 лет. Он стал председателем совета директоров в январе 2024 года, сменив Юрия Соловьёва. Ранее он был членом совета директоров и советником председателя совета директоров.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ московское «Динамо» под руководством тренера Валерия Карпина после 10 туров занимает седьмое место, набрав 15 очков.

