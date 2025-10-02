У «Реала» самый дорогой состав в Ла Лиге, «Барселона» — на втором месте — Transfermarkt

Известный веб-сайт Transfermarkt провёл промежуточное обновление стоимостей футболистов испанской Ла Лиги. По результатам данного обновления, самый дорогой состав у мадридского «Реала». Он оценивается в € 1,4 млрд. На втором месте располагается «Барселона». Суммарная стоимость её футболистов составляет € 1,11 млрд. Замыкает тройку лидеров по этому показателю мадридский «Атлетико». Состав «матрасников» оценивается в € 624 млн.

На четвёртой строчке данного рейтинга находится «Атлетик» Бильбао — € 370 млн. На пятом месте расположился «Вильярреал», чей состав оценивается в € 284 млн.

