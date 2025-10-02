Лукин: Вильягра принесёт пользу ЦСКА в будущем

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопрос, с чем может быть связано отсутствие игровой практики у защитника Родриго Вильягры.

«Почему Вильягра не играет? Не мне оценивать, но Родриго — хороший парень и квалифицированный футболист. Он обладает хорошими качествами. Думаю, он принесёт нам пользу в будущем», – приводит слова Лукина «Советский спорт».

Родриго Вильягра перешёл в ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейт» в марте 2025 года. По данным СМИ, сумма сделки составила € 3,7 млн. За всё время в клубе 24-летний опорник принял участие в одном официальном матче с «Сочи» в Фонбет Кубке России, проведя на поле шесть минут.