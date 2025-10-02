Тьерри Анри раскритиковал защиту «Барселоны» после матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Экс-футболист и тренер Тьерри Анри высказался о защите «Барселоны» после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором каталонцы уступили действующему победителю турнира «ПСЖ» со счётом 1:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19' 1:1 Маюлу – 38' 1:2 Рамуш – 90'
«В Лиге чемпионов нельзя действовать с такой высокой линией обороны. Извините. Когда играешь против хороших команд, ты будешь уязвим. Именно это и произошло сегодня вечером. Все забросы заканчивались у ворот. Мы каждый раз об этом говорили. Они не хотят ничего менять.
Я понимаю, что тренеры иногда могут быть упрямыми; у всех нас есть свой план на игру, но в важных играх он может дорого обойтись», — приводит слова Анри Sport.es.
