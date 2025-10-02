Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как говорили классики: ну вот и лузнула «Барса»!» Сафонов — о победе над сине-гранатовыми

«Как говорили классики: ну вот и лузнула «Барса»!» Сафонов — о победе над сине-гранатовыми
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о победе парижской команды над «Барселоной» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Барселоне завершилась со счётом 2:1 в пользу парижан, Сафонов провёл игру в запасе.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

«Всем привет! Хочу поздравить всех с нашей вчерашней победой. Матчи такого уровня — это всегда настоящий праздник футбола, приносящий радость и болельщикам, и игрокам. Травмы не могут быть оправданием поражений, а лишь подчёркивают силу и характер команды в случае победы. Я горжусь своей командой за проявленное стремление к результату и особенно рад за молодых ребят, которые получают шанс и смело проявляют себя в таких больших играх!

Для меня лично непросто оставаться в стороне и наблюдать за матчем со скамейки. Но каждый такой момент лишь усиливает моё желание вернуться и изменить ситуацию.

Отдельное спасибо нашим болельщикам, что приехали нас поддержать на этот матч. На трибунах присутствовало около 3000 человек — невероятная энергия.

P. S. Как говорили классики: ну вот и лузнула «Барса»!» — написал Сафонов в телеграм-канале.

Материалы по теме
Главная неожиданность игры «Барса» — «ПСЖ». Героями стали те, от кого этого совсем не ждут
Главная неожиданность игры «Барса» — «ПСЖ». Героями стали те, от кого этого совсем не ждут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android