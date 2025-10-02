«Как говорили классики: ну вот и лузнула «Барса»!» Сафонов — о победе над сине-гранатовыми

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о победе парижской команды над «Барселоной» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Барселоне завершилась со счётом 2:1 в пользу парижан, Сафонов провёл игру в запасе.

«Всем привет! Хочу поздравить всех с нашей вчерашней победой. Матчи такого уровня — это всегда настоящий праздник футбола, приносящий радость и болельщикам, и игрокам. Травмы не могут быть оправданием поражений, а лишь подчёркивают силу и характер команды в случае победы. Я горжусь своей командой за проявленное стремление к результату и особенно рад за молодых ребят, которые получают шанс и смело проявляют себя в таких больших играх!

Для меня лично непросто оставаться в стороне и наблюдать за матчем со скамейки. Но каждый такой момент лишь усиливает моё желание вернуться и изменить ситуацию.

Отдельное спасибо нашим болельщикам, что приехали нас поддержать на этот матч. На трибунах присутствовало около 3000 человек — невероятная энергия.

P. S. Как говорили классики: ну вот и лузнула «Барса»!» — написал Сафонов в телеграм-канале.